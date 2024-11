Il consigliere regionale, ed ex assessore al Lavoro, voterà contro la relazione Oliverio sui Fondi Ue. Di seguito il testo dell'intervento

Guccione: La programmazione comunitaria 2014/2020 è stata caricata sulla piattaforma informatica per l'invio alla commissione europea intorno alla seconda settimana di agosto. Il consiglio regionale di oggi serve solo ed esplicitamente ad una ratifica essendo un documento già in possesso della commissione europea, tutto ciò in disprezzo da quando previsto dalla legge in particolare legge N 3 del 2007. Il consiglio regionale non può essere ridotto ha un semplice passacarte o espropriato dei propri poteri. Nel merito (vedi allegato) gli indicatori che sono alla base dell'allegato C si riferiscono ha dati del 2012, 2011,2006. La cosa più eclatante è sull'asse 5 "prevenzione dei rischi(frane e alluvioni)" il riferimento è il 2006. Per quando riguarda la prevenzione dei rischi "riduzione del rischio idrogeologico ed erosione costiera" sono stati programmati solo 93.879.441 euro,di cui 20 milioni di studio e monitoraggio, molto al di sotto di quelli che erano gli impegni presi in questi mesi dal presidente Oliverio. Un vero e proprio bluff. Intervento critico di Guccione che ha ricordato che in analoga situazione il Gruppo del PD non ha partecipato al voto nella passata legislatura e in particolare nella seduta del21/07/2014 quanto manicini voleva farci approvare il documento 2014/2020 già caricato sulla piattaforma della commissione europea .

Dopo la pausa estiva e la nomina della Nuova Giunta Oliverio, Palazzo Campanella riapre le porte al Consiglio regionale. Il presidente del Consiglio, Nicola Irto, ha convocato l’Assemblea per oggi pomeriggio alle 14,00.

Di seguito l’ordine del giorno:

Proposta di Provvedimento Amministrativo n.30/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " POR CALABRIA FSE 2007-2013. Proposta di riprogrammazione del POR CALABRIA FSE 2007/2013 per il Piano di Azione Coesione. Presa d'atto e adempimenti "

Relatore: G. AIETA

Proposta di Provvedimento Amministrativo n.43/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Adozione della nuova proposta di riprogrammazione del Por Calabria FESR 2007 - 2013 elaborata sulla base degli esiti del Comitato di sorveglianza del 31 luglio 2015 "

Relatore: G. AIETA

Proposta di Provvedimento Amministrativo n.44/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " POR Calabria FESR/FSE 2014/2020. Approvazione Documento "

Relatore: G. AIETA

Proposta di Provvedimento Amministrativo n.45/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020. Approvazione testo revisionato e relativi allegati "

Relatore: G. AIETA

Proposta di Provvedimento Amministrativo n.28/10^ di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza recante: " Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del comma 7, articolo 3, del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. Variazioni al bilancio di previsione 2015-2017 "

Proposta di Provvedimento Amministrativo n.29/10^ di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza recante: " Presa d'atto del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 "

Proposta di Provvedimento Amministrativo n.31/10^ di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza recante: " Proposta di Regolamento della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto – (deliberazione U.P. n. 39 del 22.6.2015) "

Proposta di Legge n.31/10^ di iniziativa del Consigliere F. SCULCO recante: " Promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive regionali "

Relatore: F. SERGIO

Proposta di Legge n.16/10^ di iniziativa del Consigliere N. IRTO recante: "“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria)”"

Relatore: N. IRTO

Proposta di Legge n.55/10^ di iniziativa del Consigliere M. D'ACRI recante: " Integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 'Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)' "

Relatore: M. MIRABELLO

Proposta di Legge n.49/10^ di iniziativa del Consigliere M. D'ACRI recante: " Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002) "

Relatore: G. AIETA

Mozione n.39/10^ di iniziativa del Consigliere G. NUCERA recante: "Sulla incostituzionalità della legge statale n. 107 recante: 'Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti'"

Mozione n.38/10^ di iniziativa del Consigliere D. BEVACQUA recante: "Eventi alluvionali nell'area ionica cosentina"