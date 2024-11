Ieri il Consiglio regionale ha approvato in seconda lettura il nuovo Statuto. Si dovrà attendere tre mesi però per il completamento della Giunta, con quattro nuovi assessori.

Altri tre mesi. In questi novanta giorni la riforma dello Statuto potrà essere sottoposta a referendum, se lo dovessero chiedere un terzo degli elettori calabresi o un quinto del Consiglio regionale. Si dovrà attendere luglio quindi per il completamento della Giunta, con i quattro nuovi assessori, di cui tre potrebbero essere donne. La riforma in Consiglio è stata accolta dal voto favorevole di gran parte dei consiglieri. Gli unici ad opporsi Mimmo Tallini e Fausto Orsomarso del gruppo misto, e Giuseppe Mangialavori della Cdl. Altri si sono astenuti.