Nella seduta sono state approvate anche otto pratiche di debito fuori bilancio

È avvenuta la presa d'atto in Consiglio comunale a Catanzaro della nomina del nuovo collegio di revisori dei conti. Come anticipato ieri il nuovo collegio sarà composto da Vincenzo Loiacono, Giovanni Di Cianni e Domenico Giorgi. La presa d'atto è avvenuta con il favore della maggioranza e la minoranza: 29 voti favorevoli e nessun astensione o voto contrario. La seduta è stata però occasione per tornare sul parere negativo apposto dal collegio, ormai sostituito, alla variazione di bilancio sul riaccertamento dell'Iva.

Il consigliere comunale Filippo Mancuso, che ha relazionato la pratica sostituendo il sindaco impegnato in un incontro alla Regione, ha chiarito che la variazione di bilancio non avrà bisogno del parere del nuovo collegio se la proposta non presenta variazioni. L'assemblea ha votato a maggioranza poi otto debiti fuori bilancio ma senza la presenza della minoranza che ha lasciato l'aula.