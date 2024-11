L'assemblea avrebbe dovuto approvare il bilancio di previsione. Il prefetto aveva minacciato lo scioglimento del Consiglio

Niente da fare per il Consiglio comunale indetto in prima convocazione questa mattina a Catanzaro per l'approvazione del bilancio di previsione 2017. Sul provvedimento pesa la diffida del prefetto Luisa Latella che lo scorso 4 aprile aveva sollecitato il varo del documento contabile pena lo scioglimento della civica assise. Domani scadrà il termine imposto dalla Prefettura ma il Consiglio comunale questa mattina non si è tenuto per mancanza del numero legale. Solo 12 i componenti dell'aula rossa che hanno risposto all'appello del segreterio comunale Vincenzina Sica. La seduta è stata aggiornata a mercoledì 26 alle 10.30.

Luana Costa