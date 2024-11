Il gruppo del Nuovo centrodestra ha finalmente indicato il capogruppo. Si tratta del consigliere Giovanni Arruzzolo.

Arruzzolo presidente. Questa la scelta del gruppo di Ncd in Consiglio regionale, formato con Pino Gentile e Sinibaldo Esposito. Il partito di Alfano è stato l’ultimo ad indicare il capogruppo. Soddisfatto Arruzzolo, che guida il gruppo alla sua prima esperienza in Consiglio.

“E’ per me motivo d’orgoglio ricoprire un ruolo che è espressione di equilibrio e coesione all’interno del gruppo – ha dichiarato il neo capogruppo - ma al tempo stesso anche di fattiva interlocuzione con le altre realtà politiche presenti in Consiglio. In un momento non certo facile per il tessuto economico e sociale della nostra regione, lo sforzo deve essere quello di un impegno sinergico nel disegnare un nuovo percorso costruttivo nell’interesse dei calabresi. Ed è per questo- conclude Arruzzolo- che ringrazio i miei colleghi che hanno scelto la mia persona, dimostrando grande fiducia in una scommessa impegnativa ed al tempo stesso stimolante. La speranza è di potere dare un apporto fattivo legato anche al mio nuovo impegno, facendo tesoro dell’esperienza che, in tutti questi anni, ho maturato nella politica, all’inizio semplice passione, adesso ragione di vita”.