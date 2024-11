VIDEO | Il deputato azzurro ha espresso anche grande soddisfazione anche per la nomina di Mara Carfagna al ministero per il Sud

Sarà Giuseppe Zampogna il presidente del gruppo di Forza Italia in Consiglio Metropolitano del quale faranno parte anche Domenico Romeo e Pasquale Ceratti.

A fare gli onori di casa il deputato e coordinatore provinciale degli azzurri Francesco Cannizzaro che ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto alle ultime elezioni. E Cannizzaro non ha nascosto il suo entusiasmo per l’ingresso di Fi nel governo nazionale guidato da Mario Draghi. E la nomina di Mara Carfagna al ministero del Sud è anche una vittoria calabrese.

«Ho appena sentito Mara Carfagna – ha detto Cannizzaro- e mi ha ricordato che la sua ultima visita in Calabria è avvenuta proprio quando è stata inaugurata la sede del coordinamento. La sua nomina rappresenta u grande risultato per il partito e per il Mezzogiorno».

Adesso si passerà inevitabilmente a decidere le candidature per le prossime regionali e Cannizzaro, seppure non vuole fare nomi e si dice certo che si arriverà alla scelta migliore, ha sottolineato il ruolo nevralgico che avrà Reggio Calabria considerando lo stato di salute in cui si trova il partito come dimostrato dal risultato ottenuto alle elezioni per il Consiglio Metropolitano.

Infine un passaggio sull’inchiesta relativa ai brogli elettorali che ha portato all’arresto del consigliere del Pd Nino Castorina. «Siamo certi che torneremo presto al voto – ha detto Cannizzaro- e stavolta non faremo nessun errore e torneremo a governare anche il Comune».