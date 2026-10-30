Si è svolta in un clima di ampia convergenza tra gli schieramenti la seduta straordinaria e urgente del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. La riunione si è aperta con un minuto di silenzio per la scomparsa di Bruna Siviglia e Elisabetta Gambello richiesto da Carmelo Versace che ad apertura dei lavori ha chiesto anche un'accelerazione riguardo alla possibilità di concedere lo smart working ai dipendenti della Metrocity. Il punto d’altra parte è già attenzionato dagli uffici ed è lo stesso sindaco Cannizzaro ad accogliere la richiesta ma rimandando alla prossima settimana i giusti approfondimenti con gli uffici competenti.

L'assemblea ha quindi affrontato e approvato tutti i 15 punti all'ordine del giorno, registrando su molti dei temi chiave un voto all'unanimità da parte delle forze politiche. A sottolineare il valore del clima collaborativo emerso in aula è stato lo stesso sindaco metropolitano, Francesco Cannizzaro: «Sono molto compiaciuto perché su tanti punti il Consiglio si è espresso e ha votato all'unanimità. Quando c'è il confronto che è propositivo rispetto al beneficio della collettività, questa è la politica che ci piace. Questa è la linea con cui io intendo esercitare il ruolo di sindaco della città metropolitana: rappresento 97 comuni in questa circostanza e, quando ci sono atti approvati in questa direzione a beneficio del territorio, il sindaco non può non manifestare la sua felicità».

Sociale e trasporti, 500 mila euro per 10 minibus inclusivi

Tra le diverse delibere all’ordine del giorno, uno dei provvedimenti più qualificanti riguarda la variazione di bilancio da 500 mila euro, frutto di un emendamento parlamentare firmato dallo stesso Cannizzaro nella legge di bilancio dello Stato 2025. Risorse che permetteranno all'ente di avviare immediatamente le procedure d'acquisto per 10 pulmini attrezzati al trasporto delle persone diversamente abili, destinati sia all'area urbana sia a tutti i comprensori della provincia tramite gli ambiti territoriali.

«Tra i 15 punti all'ordine del giorno ce n'è uno che spicca in maniera assolutamente evidente, importante e significativa – ha commentato a margine della seduta Cannizzaro -. Oggi compiamo un ulteriore step che consente all'ente di procedere speditamente all'acquisto di questi bus il prima possibile, per dotare le associazioni e rispondere a una platea che in questi anni ha sofferto per la mancanza di mezzi attrezzati dedicati al trasporto dei diversamente abili. È un'ulteriore pagina importante e significativa per la nostra area metropolitana».

Viabilità e Infrastrutture, verso la mappatura del territorio e intesa con Anas

Una buona parte del dibattito è stato poi dedicato alle condizioni della rete stradale provinciale e alla gestione della viabilità. Nel suo intervento, il sindaco metropolitano ha richiamato le difficoltà finanziarie e strutturali derivanti dal quadro normativo nazionale, evidenziando le strategie messe in atto per superare le criticità legate alla manutenzione e alla sicurezza: «L'ente Città Metropolitana soffre sul piano politico a causa di una legge, la Delrio, che ha svuotato di competenze le province, lasciando alla Città Metropolitana la viabilità ma con fondi completamente diversi rispetto al passato. Come sindaco sono impegnato anche sul fronte nazionale con Anas per fare in modo che l'ente nazionale possa prendere in carico più infrastrutture stradali possibili, così da alleggerire il carico di lavoro e di gestione per la Città Metropolitana».

Cannizzaro ha inoltre confermato che l'amministrazione sta predisponendo una mappatura generale della viabilità, ponendo particolare attenzione alle aree interne maggiormente esposte a rischi e disagi dettati dalle condizioni metereologiche. Il primo cittadino ha ricordato anche la tempestività degli interventi d'urgenza promossi dall'ente per ripristinare le arterie danneggiate dal maltempo a Roccaforte e nell'Area Grecanica, ribadendo l'importanza del lavoro congiunto con la Regione e gli enti nazionali per mettere in sicurezza il territorio.

In questo quadro va inserito l'accordo per il rifinanziamento dell'hub intermodale di Melito Porto Salvo, che proprio ieri con la riunione tra i sindaci e l’assessore regionale Gianluca Gallo ha visto implementare il plafond per oltre 3 milioni di euro.

Infine da registrare l'adesione alla rete europea Eurocities, gli stanziamenti per l'edilizia scolastica (tra cui i fondi per la ristrutturazione dell'Istituto Rechichi di Polistena e l'acquisto di nuovi arredi), e la destinazione di un immobile confiscato all'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte.