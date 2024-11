Convocato dal Presidente Niglia, all'ordine del giorno, il bilancio di Previsione 2012. L'assise si riunirà alle 11,30 nella sala consiliare

Vibo Valentia - Il presidente della Provincia di Vibo Valentia Andrea Niglia, ha convocato, per domani, lunedì 10 novembre, alle ore 11:30, il Consiglio provinciale. All'ordine del giorno l'individuazione degli interventi da finanziare in seguito agli stanziamenti insufficienti del Bilancio di previsione 2012; si discuterà inoltre dello Schema di Convenzione per l'utilizzo di personale dipendente presso altri Enti; della nomina della Commissione per la redazione del nuovo Statuto provinciale. L'assise sarà inoltre chiamata ad approvare lo Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria; della variazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - 2014; e modifica del Regolamento della Commissione provinciale tripartita.