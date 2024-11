Il segretario della Cisal Franco Cavallaro saluta positivamente l'elezione di Tonino Scalzo alla presidenza del Consiglio Regionale.

"L’elezione di Tonino Scalzo alla Presidenza del Consiglio Regionale – dichiara il segretario Cavallaro – non è soltanto un meritato riconoscimento al politico che concorre ad avviare, in una posizione di significativa e prestigiosa preminenza, una nuova svolta quanto l’inizio di una grande scommessa volta ad avere come obiettivo la Calabria che cambia. Chi conosce Tonino Scalzo non può non interpretare diversamente la sua disponibilità ed il suo impegno per una Regione che ha il bisogno impellente di offrire una credibile risposta alle tante domande di bisogno che salgono da un territorio avvilito soprattutto dal più grande dei problemi: la difesa del posto di lavoro e la sempre più preoccupante assenza del lavoro".

"Credo che Mario Oliverio e Tonino Scalzo - continua Cavallaro - abbiano a portata di mano una occasione buona per dimostrare che questa volta la popolazione calabrese, pur nel suo ridotto afflusso alle urne, ha scelto, intelligentemente e che il consenso affidato è una domanda di speranza che non può andare delusa".



"La disponibilità della Cisal che già guarda con grande attenzione alle proiezioni programmatiche sarà attenta, vigile e fonte di collaborazione - aggiunge - Con Mario Oliverio e Tonino Scalzo si apre la stagione del cambiamento che non può non avere protagonisti, tra gli altri, i giovani che rappresentano la più fertile speranza per una Calabria che avanza, uniti al mondo dell’impegno di chi è in grado di promuovere un nuovo percorso.Nel più complessivo contesto regionale, ad esempio, non potranno perdere di vista l’imminente rinnovo del consiglio comunale di Vibo Valentia, tra gli altri, il cui appuntamento va visto in un’ottica di completo rinnovamento del sistema - conclude - perché v’è la inderogabile utilità di cancellare una delle pagini politico amministrative più deludenti".