A sei ore dalla convocazione del consiglio regionale ancora nulla di fatto per il rinnovo dell'Ufficio di presidenza di palazzo Campanella. La riunione di maggioranza sembra terminata da qualche minuto e dalle indiscrezioni che abbiamo registrato sembra che per l'ufficio di presidenza sia stato indicato quale vice presidente il consigliere regionale del PD Enzo Ciconte. Tuttavia pare che alla riunione non abbia preso parte il gruppo Oliverio Presidente e che, proprio in seno a questo gruppo, si registrino i maggiori dissensi.



Sul fronte del centrodestra, formalmente sembra che le indicazioni ad eleggere Wanda Ferro, quale vice presidente e Mimmo Tallini consigliere segretario siano confermate anche se la spada di Damocle rappresentata dal gruppo di AP permane.

A pochi minuti dall'inizio della seduta dunque, la situazione d'incertezza che si è registrata alla vigilia della massima assise regionale continua dunque a caratterizzare la situazione politica.