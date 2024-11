VIDEO | Il consigliere regionale si sfoga in un post su Facebook dopo il suo intervento: «Non una parola sui vaccini, sul sistema di monitoraggio dei tamponi e sul dramma dei tirocinanti»

Il consigliere regionale Graziano Di Natale, durante il suo intervento nella seduta del Consiglio, si scaglia contro i suoi colleghi a palazzo Campanella.

«Il Consiglio Regionale invece di pensare all’emergenza sanitaria pensa alle nomine. Il perimetro su cui l’assemblea regionale deve muoversi è quello di affrontare le emergenze della nostra terra. Non una parola sui vaccini, sul sistema di monitoraggio dei tamponi, sul dramma dei tirocinanti. Fatelo ma senza di me! Con la schiena dritta sempre». Così Graziano Di Natale in un post su Facebook.

Di Natale ha rimarcato i fatti emersi dall'inchiesta di LaC News24 sulla mancata comunicazione dei positivi ai test rapidi e ribadito l'assenza della emergenza sanitaria tra temi trattati durante l'assise.