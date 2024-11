Otto i punti all’ordine del giorno decisi dalla Conferenza dei capigruppo. Tra i punti in discussione il bilancio Arsac, modifiche in Arpacal e le comunità energetiche

Sono otto, almeno per il momento, i punti all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale. La conferenza dei capigruppo, riunitasi proprio questa mattina, ha scelto lunedì 15 maggio alle ore 14, quale data e ora della riunione dell’Assemblea legislativa.

Il primo punto in discussione riguarderà l’approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese (Arsac) il cui risultato di amministrazione, dell'esercizio 2022, presenta un avanzo di 6.766.238,35 di euro. L’organo di revisione ha certificato che il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza. «Gli equilibri, di parte corrente evidenziano un disequilibrio che vengono posti in pareggio dalle previsioni di parte capitale. Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'articolo 162 del Tuel sono assicurati».

Al secondo punto ci sarà la Proposta di Legge n.153/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n.20 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria – Arpacal)”. Con questa proposta, tra le altre cose, iI trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Quello del direttore scientifico e del direttore amministrativo è inferiore del 20% rispetto a quello del direttore generale.

Al terzo punto si discuterà delle “Modifiche alla legge regionale 14/1984 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro)”. La proposta di legge strutturata in 3 articoli, ha l'obiettivo di offrire strumenti di semplificazione e chiarezza relativamente al riparto dei contributi finanziari dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, previsti allo scopo di favorire il potenziamento dell’attività socioassistenziale in favore dei mutilati e invalidi civili e dei mutilati e invalidi del lavoro residenti nell’ambito della Regione Calabria.

Il quarto punto all’ordine del giorno riguarda le “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili)”, che mira ad allineare la legge regionale vigente al mutato quadro ordinamentale, anche attraverso l’istituzione e la disciplina di un tavolo tecnico permanente, facilitatore di comunità energetica, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio, e che supporti e collabori con la Giunta regionale e con i dipartimenti regionali competenti e con tutti gli stakeholders interessati, tra cui gli enti locali.

Il quinto punto è relativo alle “Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41 “Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto”. Dall’approvazione della proposta di legge si realizzerà un risparmio di spesa, in quanto il provvedimento prevede che l’indennità annua spettante al membro effettivo dell’Organismo di revisione dei conti sia commisurata all’indennità annua spettante al membro effettivo dell’Organismo di revisione dei conti dell’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), pari 4mila euro annue, lorde.

Al sesto punto saranno in discussione le “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale)”. Al settimo la proposta di legge Tavernise-Gentile per l’Istituzione del “Mese dei Bronzi di Riace”, all’ottavo ed ultimo punto le “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”.