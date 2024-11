Forza Italia ha deciso di nominare il nuovo capogruppo in Consiglio regionale che sostituirà Giovanni Arruzzolo intanto diventato presidente dell’Assemblea dopo l’arresto di Mimmo Tallini.

Considerando il rinvio delle elezioni al prossimo 11 aprile, sempre che non ci siano ulteriori slittamenti legati all’emergenza sanitaria, il gruppo azzurro ha deciso di procedere alla nomina. Dopo un’ampia discussione che ha avuto luogo alla cittadella la scelta è ricaduta su Antonio De Caprio, già presidente della Commissione regionale antindrangheta e vice coordinatore regionale a Cosenza.

Si puntellano gli equilibri interni sul cosentino per la delusione delle altre province. E se Mimmo Tallini, comunque rientrato in Aula dopo la revoca della misura cautelare non ci sperava più di tanto, il reggino Domenico Giannetta mastica nuovamente amaro. Aveva sperato nell’elezione a presidente dell’Assemblea quando venne scelto Arruzzolo. Una decisione che non ha digerito tanto da non essere in Consiglio al momento della votazione. Adesso viene nuovamente escluso da una nomina che poteva essere sua.

La discussione tra i consiglieri ha sfiorato ovviamente i temi legati alle prossime elezioni regionali e alla nomina del coordinatore calabrese del partito che tarda ancora ad arrivare. Ma tutto è stato rimandato a dopo la risoluzione della crisi di governo.

Soltanto in quel momento, e quando sarà chiaro il ruolo di Forza Italia sia davanti ad un eventuale Conte ter ma soprattutto in caso di un governo di unità nazionale affidato ad altro premier, magari Mario Draghi, verranno sciolte le ultime riserve. E potrà essere affrontata la discussione al tavolo con gli alleati di Forza Italia e Fdi che aspettano di capire come deciderà di agire Silvio Berlusconi.