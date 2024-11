Sarà Giuseppe Neri il presidente della Giunta delle elezioni di Palazzo Campanella. L’organismo consiliare si è insediato questa mattina, convocato dal presidente dell’Assemblea Filippo Mancuso, a poche ore dalla prevista seduta del Consiglio regionale.

Presieduta come da regolamento dal Presidente del Consiglio, Mancuso, alla Giunta vi hanno preso parte i consiglieri Giovanni Arruzzolo (Forza Italia), Giuseppe Neri (Fratelli d’Italia), Francesco De Nisi (Coraggio Italia), Giuseppe Graziano (Udc), Giacomo Crinò (Forza Azzurri), Domenico Bevacqua (Pd) Davide Tavernise (M5S), Amalia Bruni (Misto).

Neri - che è stato eletto all’unanimità, con 8 voti – è laureato in Giurisprudenza ed è avvocato penalista. È alla sua terza legislatura a Palazzo Campanella. Attualmente è il presidente del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. Nella scorsa legislatura è stato presidente della II Commissione consiliare ‘Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell’unione europea e relazioni con l’estero, mentre nella X legislatura è stato Segretario Questore del Consiglio regionale.

La Giunta delle elezioni avrà il compito di esaminare alcuni ricorsi presentati da candidati non eletti in Consiglio regionale. Per alcuni di questi si è già espresso il Tribunale competente di Catanzaro.