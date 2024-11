L'ex assessore critico con il governatore e con la sua la Giunta: «E’ inaccettabile che non si affronti un tema così delicato»

Ormai il copione è usuale. Carlo Guccione aspetta la fine della riunione del Consiglio regionale per affondare il colpo e sferrare il suo solito attacco al presidente Mario Oliverio e la sua giunta.

Stavolta il problema è legato alla gestione di Calabria Verde, finita alla ribalta dei media nazionali, dopo l’interessamento della Rai che gli ha riservato due puntate de L’Arena di Giletti.

Il governatore, ha ricordato l’ex assessore al Lavoro, aveva garantito che si sarebbe affrontato il dibattito in Aula ed, invece, ancora una volta un nulla di fatto. «E’ inaccettabile – ha tuonato Guccione – che non si affronti un tema così delicato. E’ un segnale di poca attenzione da parte del governo che dimostra ancora una volta quanto in questa legislatura sia stato svilito il ruolo del Consiglio regionale».

Guccione si è poi rivolto al presidente dell’Assemblea Nicola Irto, stante anche l’assenza del governatore, per avere garanzie affinchè la discussione su Calabria Verde venga inserito al primo punto dell’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea. Irto lo ha garantito e Guccione aspetterà al varco la prossima falsa del governatore.

Riccardo Tripepi