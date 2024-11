Il presidente della Regione non sarà il commissario alla sanità, ma potrà indicare un tecnico a lui vicino. Oggi dovrebbe essere scelto il nuovo presidente del Consiglio Regionale.

Gli incontri a Roma di Oliverio servivano per chiarire definitivamente la questione della gestione della sanità calabrese, che avrebbe voluto guidare in prima persona. Ma alcune norme inserite nella legge di stabilità bloccano il progetto di Oliverio, che dovrà accontentarsi di un tecnico 'amico'. Questo l'esito di un lungo incontro tra i vertici del Pd e di Ncd al Nazareno. La nomina del nuovo commissario comunque non dovrebbe arrivare a breve, viste le difficoltà incontrate nel trovare l'accordo.



Consiglio Regionale - Continua anche la sfida interna al centrosinistra per la scelta del nuovo presidente del Consiglio Regionale, che si insedia domani dopo il rinvio. Il nome arriverà da Catanzaro o da Reggio Calabria. Nel primo caso si sceglierà tra Scalzo e Ciconte; i reggini in ballo sono invece Battaglia e Nicola Irto. Si dovrà anche trovare un equilibrio tra fedelissimi di Oliverio e renziani. Se a guidare l'assemblea dovesse essere Ciconte, la guida del gruppo del Pd andrebbe a un esponente renziano, e viceversa.

LaC seguirà in diretta la prima seduta del Consiglio Regionale, dalle 10.50. Conduce in studio Cristina Iannuzzi, in collegamento da Reggio Calabria, Giampaolo Latella e Pasquale Motta.

Potrai seguirlo in diretta su LaC (canale 19) o in diretta streaming su www.lactv.it