Approvata all'unanimità la legge per la riorganizzazione delle province. Si discute anche dell’emergenza immigrazione

In corso il Consiglio regionale della Calabria chiamato a discutere, come primo punto all’ordine del giorno, del riordino e della ridefinizione del ruolo delle Province, in attuazione della legge Delrio. Sarà poi dato spazio al dibattito sull’emergenza immigrazione, sollecitato da più parti, anche perché la Calabria è una delle regioni maggiormente esposte ai flussi migratori che provengono dal Nord Africa.

Il primo ospite ad essere intervistato dal nostro inviato Pasquale Motta è il Consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea che ha così affrontato uno dei temi all’ordine del giorno, la ridefinizione del ruolo delle province: ‘Ci sono varie contraddizioni. Le difficoltà sono enormi. La Sicilia sta provando a tornare indietro per la creazione di enti intermedi di area vasta. Le province erano utili, erano un occhio sul territorio più ampio rispetto a quello dei comuni e non troppo lontano come quello della regione.

Ora dobbiamo occuparci dei lavoratori delle province, oggi si parlerà della collocazione definitiva di questo personale. Non c’è chiarezza sulle competenze da affidare a regioni e province, chiarezza che non c’è a livello nazionale. Cerchiamo di mettere ordine seguendo le indicazioni a livello nazionale. Ad esempio dobbiamo preservare il ruolo dei centri per l’impiego.

Per quanto riguarda dipendenti della provincia di Vibo che non percepiscono gli stipendi, se si trattava di dipendenti regionali, il problema era megllio risolvibile con il ritorno in carico alla regione che paga puntualmente. E' comunque vergognoso che i dipendenti pubblici attendano da mesi gli stipendi. Insieme agli onorevoli Mirabello e Pasqua ci faremo carico di questo problema'.



Domenico Bevacqua: "Oggi avviamo un processo per la costruzione della nuova regione affrontando il tema del riordino delle competenze della provincia. Sull'immigrazione dobbiamo cambiare sistema per affrontare questa emergenza. L immigrazione va considerata una risorsa. E l'Europa deve assumersi delle responsabilità. Fa bene Renzi a chiedere un impegno vero dell'Europa, dobbiamo guidare i processi non subirli".

Giovanni Nucera: "Il governo nazionale si deve impegnare e deve investire nell'Europa. Questi immigrati scappano dalla loro terra e noi come tradizione da calabresi li dobbiamo aiutare e sostenere. Oggi presentiamo una legge per l'accoglienza, per il ripopolamento di borghi abbandonati che ci permettano di includere e non di escludere e ghettizzare i nuovi immigrati.

Le province oggi sono fondamentali. Scuola, viabilità sono in queste condizioni perchè le province faticano a sostenersi. Ci prendiamo delle competenze che pochi anni fa era stati delegati. La legge Delrio non è stata una buona legge'.

Aggiornamento: Approvata all'unanimità la legge sulla riorganizzazione delle Province, che prevede il riassorbimento da parte della Regione di una quota dei lavoratori.