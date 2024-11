L’ingresso in consiglio regionale di Wanda Ferro è stato deciso dalla Corte costituzionale. Il Tar Calabria, di recente, ha invece indicato il consigliere che avrebbe dovuto lasciare il posto a Ferro

Il Consiglio regionale della Calabria tornerà a riunirsi lunedì prossimo, 20 febbraio, alle ore 14 su convocazione del presidente Nicola Irto. L’ordine del giorno prevede al primo punto la proposta di provvedimento amministrativo "Convalida della consigliere regionale Wanda Ferro".

L'aula proseguirà i lavori con l'esame e la presa d'atto della relazione della Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle Pari Opportunità fra Uomo e Donna, sull'attività dell'anno 2016 e con la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Scalzo, Esposito, Mirabello in merito al requisito di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (relatore il consigliere Mirabello).

Ancora, all'attenzione dell'aula, la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Greco, D'Acri, D'Agostino, Pasqua, Sergio che definisce le misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici e la proposta di provvedimento amministrativo n. 143/10^ di iniziativa del consigliere Esposito, sulle integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale. Infine, ultimo punto all'ordine del giorno, le nomine di competenza del Consiglio.