Torna in Aula il governatore Mario Oliverio per la discussione sulla spesa dei fondi comunitari. Il Tribunale ha concesso nuovamente l’autorizzazione alla partecipazione ai lavori del Consiglio regionale, così come aveva fatto in occasione della discussione sul regionalismo differenziato. Il presidente chiuderà la seduta dopo il dibattito che è stato introdotto dall’assessore al ramo e vicepresidente della giunta Francesco Russo che ha certificato una spesa comunitaria pari al 116% rispetto agli obiettivi dati dalla Commissione europea. La spesa certificata, al 31 dicembre 2018, sarebbe pari 420 milioni di euro spalmati sui 14 assi del Por a fronte del target previsto di 363 milioni.





«Adesso alzeremo ancora l’asticella – ha detto Russo – per il 2019 prevediamo un aumento di 99 milioni rispetto al target della Commissione confermato il 116% della spesa. Invece di 614 milioni certificheremo 713 milioni di spesa».