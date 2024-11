Politica

VIDEO | Dopo una seduta congiunta della I e II Commissione sulle tre proposte per la liquidazione del Consorzio è stata decisa la costituzione di un tavolo tecnico per l'unificazione dei testi. In buona sostanza un nuovo rinvio al 30 ottobre, data in cui tornerà a riunirsi l'Assemblea su proposta del capogruppo Pd Mimmetto Battaglia