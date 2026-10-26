La commissione competente in materia di istruzione, cultura, musei, biblioteche, turismo, porti e commercio: «Questa regione ha tutte le risorse per costruire un futuro migliore. Deve però credere maggiormente in sé stessa e continuare a camminare con le proprie gambe»

Eletta all’unanimità, Rosaria Succurro si è insediata alla presidenza della V Commissione permanente del Consiglio regionale della Calabria, competente in materia di istruzione, cultura, musei, biblioteche, turismo, porti e commercio.

Diventata consigliera regionale nella lista “Occhiuto Presidente”, espressione del centrodestra, Succurro assume il nuovo incarico dopo un lungo percorso politico e amministrativo.

Laureata in Discipline economiche e sociali all’Università della Calabria, ha iniziato la propria esperienza amministrativa nel 2011, quale assessora al Comune di Cosenza, dove si è occupata, tra l’altro, di cultura, comunicazione, turismo, marketing territoriale ed eventi. Dal 2020 al 2025 è stata sindaca di San Giovanni in Fiore.

Nel marzo 2022 è diventata la prima donna presidente della Provincia di Cosenza e nel giugno 2023 è stata eletta presidente di Anci Calabria. Alle elezioni regionali del 2025 ha conquistato un seggio nell’assemblea legislativa calabrese. Nel discorso di insediamento, Succurro ha ringraziato i colleghi della maggioranza e dell’opposizione, la Presidenza del Consiglio regionale e gli uffici, assicurando disponibilità al confronto e attenzione alle esigenze dei territori.

«La Calabria – ha affermato la neopresidente – ha tutte le risorse umane, culturali e naturali per costruire un futuro migliore. Deve però credere maggiormente in sé stessa e continuare a camminare con le proprie gambe. La V Commissione può dare un contributo importante in proposito, con il sostegno alla cultura, all’istruzione, al turismo, al commercio e alla valorizzazione del nostro patrimonio».

Succurro ha posto l’accento sulla necessità di rafforzare le opportunità educative nelle aree interne, rendere musei e biblioteche sempre più accessibili, promuovere un turismo capace di valorizzare l’intero territorio regionale e sostenere le attività economiche locali. La dovuta attenzione, ha sottolineato la nuova presidente, sarà riservata anche al sistema portuale e alle sue potenzialità per lo sviluppo della Calabria nel Mediterraneo.

«Vorrei una Calabria nella quale i nostri figli – ha evidenziato Succurro – possano scegliere di rimanere perché trovano qui le condizioni per realizzare le proprie ambizioni. Per questo considero fondamentali l’ascolto delle comunità, il rapporto con le università, le associazioni, le imprese e gli enti locali, insieme alla capacità di tradurre le esigenze dei territori in proposte legislative concrete».

La presidente della V Commissione ha inoltre espresso apprezzamento per il percorso di cambiamento avviato dalla Regione sotto la guida del presidente Roberto Occhiuto, al quale intende contribuire con le competenze del nuovo organismo consiliare. «Prendo questa responsabilità con entusiasmo, umiltà e determinazione. Credo in una Calabria consapevole del proprio valore, orgogliosa della propria identità e capace di essere protagonista del proprio futuro. Metterò al servizio della Commissione l’esperienza amministrativa maturata in questi anni, con rispetto per tutte le posizioni e – ha concluso Succurro – con la volontà di lavorare nell’interesse dei calabresi».