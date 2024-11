Si è insediata la commissione consiliare Bilancio in Consiglio regionale. Antonio Montuoro, presidente della Commissione Bilancio, Programmazione, economica e attività produttive, affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero ha evidenziato: «La commissione consiliare Bilancio è sicuramente tra le più impegnative e delicate della macchina amministrativa della Regione, anche alla luce anche delle risorse che affluiranno in virtù del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono sicuro che lavoreremo in maniera sinergica perché abbiamo le competenze e le professionalità necessarie per affrontare al meglio le questioni che arriveranno in discussione».

Il presidente ha aperto i lavori dell’organismo che si è insediato questa mattina a Palazzo Campanella, alla presenza dei consiglieri Raffaele Mammoliti (vice presidente), Francesco De Nisi (segretario), Giacomo Pietro Crinò, Giuseppe Graziano e Antonio Lo Schiavo. Montuoro ha prima di tutto voluto ringraziare i colleghi consiglieri per la fiducia dimostrata con l’elezione, e i componenti degli Uffici competenti per la collaborazione, e quindi letto il messaggio di auguri e buon lavoro indirizzato dal presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso.

All’ordine del giorno della seduta, oltre l’insediamento della commissione e la relativa presa d’atto della comunicazione del Settore segreteria assemblea e affari generali. La programmazione dei lavori dell’organismo. «La nostra commissione tratta di materie economiche e delle deliberazioni da portare in discussione in Consiglio che necessitano di coperture finanziarie – ha evidenziato il presidente Montuoro -. Sono sicuro che abbiamo le carte in regola per fare un buon lavoro e dare ai cittadini calabresi, che ci hanno dato la loro fiducia, le risposte attese in modo da non deludere le tante aspettative. Lavoreremo con spirito di collaborazione, compiendo ogni sforzo possibile per assumere le decisioni in maniera chiara e consapevole».