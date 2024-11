Al via con oltre un'ora di ritardo la seconda seduta del Consiglio regionale, a causa di un vertice interno alla maggioranza che avrebbe portato al rinvio della proposta di Oliverio sul 'ruolo unico'. Ci sarebbe l'opposizione dei consiglieri regionali reggini, pronti a votare contro le indicazioni della maggioranza.

Programma - "Le dichiarazioni programmatiche meritano una seduta ad hoc - ha dichiarato Oliverio, nel chiedere un aggiornamento - il Consiglio regionale sarà la sede per un confronto diretto". La richiesta del governatore è stata accolta, a maggioranza.

I punti all'ordine del giorno - In primo luogo si procederà alla modifica dello Statuto, richiesta dallo stesso Oliverio. Sarà eliminata la figura del consigliere supplente, da sostituire con quella del consigliere delegato. E soprattutto si elimineranno i limiti per gli assessori esterni, che impediscono a Oliverio di scegliere liberamente i componenti della Giunta. Dopo l'approvazione in prima lettura, la riforma dello statuto dovrà essere votata in seconda lettura, entro 60 giorni. Ncd voterà il progetto di riforma proposto dalla maggioranza.

Ecco il progetto di riforma dello Statuto

Si procederà poi all'elezione dei delegati regionali che parteciperanno all'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Per convenzione, scontata la nomina del presidente Oliverio e del presidente Scalzo. L'altro dovrebbe essere scelto nell'opposizione. Secondo il nostro inviato, Giampaolo Latella, grande favorito è Ennio Morrone (FI). Ma le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo.



Gli altri punti all'ordine del giorno - Proroga del termine relativo alla disciplina transitoria per l'uscita dall'emergenza rifiuti, la proroga urbanistica, e le modifiche alle norme in tema di usi civici.

Il servizio di T.Fortuna

Il toto assessori - Tanti i nomi in ballo per la prossima Giunta. Gli unici due consiglieri eletti citati nei retroscena sono Guccione, primo degli eletti, e Vincenzo Antonio Ciconte (bruciato nella corsa alla presidenza del Consiglio da Scalzo). Poi due donne: Maria Francesca Corigliano, fedelissima di Mario Oliverio, e il ministro Maria Carmela Lanzetta, che sarebbe stata indicata dallo stesso Renzi. Un altro renziano in Giunta potrebbe essere Gianluca Callipo, che ha sfidato il governatore alle primarie. Infine i reggini, De Gaetano e Naccari Carlizzi, esclusi a sorpresa dalle liste alla vigilia delle regionali.

