La coordinatrice regionale di Forza Italia, Jole Santelli, ha reso noto che sono state raccolte le firme dei consiglieri regionali necessarie per chiedere l’indizione del Referendum sullo Statuto della Regione Calabria.

«Come già detto - ha affermato - riteniamo corretto che ad esprimersi siano i calabresi, come da loro diritto. Molti sono i punti su cui il Presidente Mario Oliverio e la sua maggioranza saranno chiamati a dare spiegazioni convincenti al Popolo. Nessuna materia meriterebbe la mancanza di attenzione, a maggior ragione una come quella Statutaria. Noi spiegheremo le nostre ragioni rivolgendoci direttamente ai Calabresi, speriamo che anche altri, che al momento non hanno aderito o non hanno potuto aderire alla nostra proposta perché non presenti in Consiglio, si uniranno alla nostra scelta».

«Nei prossimi giorni - ha concluso Santelli - Forza Italia e tutti i consiglieri regionali firmatari terranno una conferenza stampa nel corso della quale verrà illustrato il programma delle prime iniziative di sostegno al Referendum».