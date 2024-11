La deputata del Movimento 5 stelle è stata scelta per ricoprire il prestigioso incarico all'interno del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica: «Prioritario l'interesse del Paese». Il senatore Magorno (Pd) designato come componente della Commissione

È calabrese, Federica Dieni, la trentaduenne deputata del Movimento 5 Stelle, dal 2013, nominata segretario del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).



«Sono onorata – afferma la deputata 5 stelle – di ricoprire un incarico che comporta una grande responsabilità nei confronti dello Stato e di tutti i cittadini, che hanno il diritto di vivere in un Paese sicuro e nel quale sia sempre garantita la libertà degli individui. Il ruolo che mi è stato assegnato è una grande attestazione di stima rispetto al lavoro che ho portato avanti in questi anni di duro impegno parlamentare, da componente dell'opposizione, prima, e da membro della maggioranza, oggi». «È mia intenzione – conclude Dieni – svolgere questo delicato compito con il più grande senso di responsabilità e nel prioritario interesse del Paese». Indicato il senatore Ernesto Magorno quale componente nella Commissione bicamerale di garanzia per il Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica (Copasir) da parte del gruppo Pd.