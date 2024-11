Il leader del Movimento diritti civili, Franco Corbelli ritiene ingiustificata l’esclusione di Wanda Ferro dal consiglio regionale ‘ il Tar assegni alla Ferro il posto che le spetta’

Catanzaro – “Ho grandissima stima e totale fiducia nei giudici del Tar di Catanzaro e sono certo che renderanno giustizia a Wanda Ferro assegnandole il posto in consiglio regionale che le spetta di diritto, quale candidata presidente arrivata seconda” lo afferma, in una nota, Franco Corbelli, leader del Movimento diritti civili. “Considero quella di e per Wanda – prosegue Corbelli – una battaglia di giustizia, legalità e di democrazia, che il Movimento diritti civili, coerentemente con la sua lunga, esemplare storia, non può non fare e non sostenere, afferma Corbelli. Così come nei mesi scorsi abbiamo combattuto e vinto un'altra battaglia di libertà e democrazia, per consentire lo svolgimento delle primarie del centrosinistra e la candidatura di Mario Oliverio, oggi, con la stessa coerenza e onestà sosteniamo la Ferro chiedendo che le venga riconosciuto il diritto (legittimo e costituzionalmente previsto) di essere eletta in consiglio regionale, quale candidata presidente arrivata seconda”.



Per Corbelli “Ferro è legittimata a sedere in consiglio regionale dal voto di oltre 188mila calabresi. È stato sempre così, in passato (come dimostra la elezione, negli ultimi 15 anni, dei candidati presidenti arrivati secondi: Nuccio Fava, Sergio Abramo e Agazio Loiero) e avviene così oggi in tutte le altre regioni italiane. È perciò gravissimo e assolutamente ingiustificato e immotivato quanto è avvenuto con l'ingiusta esclusione della Ferro dal consiglio regionale. Per questo Diritti civili chiede che il Tar si pronunci subito d'urgenza, ripari all'errore, cancelli la ingiustizia della esclusione di Wanda Ferro”.