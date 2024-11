Ancora ultime ore di campagna elettorale e poi Corigliano-Rossano andrà al voto per il ballottaggio che decreterà chi, tra Flavio Stasi e Giuseppe Graziano, sarà il primo Sindaco della nuova terza Città della Calabria. Sinceramente l’appendice alla prima vera campagna elettorale che lo scorso 26 maggio ha portato alle urne 42.949 elettori (dei 68.875 corissanesi aventi diritto), non è stata bella tantomeno entusiasmante.

La nuova città? Una sfida davvero ardua

Tra riaffiorati veleni e bugie, da un lato, e toni dei comizi fin troppo forti, i cittadini della Neapolis ionica domenica prossima dovranno andare al voro con la consapevolezza e la responsabilità di affidare il destino e le sorti della loro grande città (la terza della Calabria) ad una persona (il sindaco) e ad un gruppo di governo (la Giunta e il Consiglio comunale) che dovranno sobbarcarsi l’onere e la responsabilità di mettere in piedi questa grande macchina amministrativa.

Una cosa, però, è certa già da ora: la scelta sarà netta tra due linee di pensiero diametralmente opposte che non convergono in nessun punto. Da un lato Stasi, dall’altro Graziano. Da un lato la forza della protesta tout court che ha trovato alimento nel costante stato d’emergenza in cui versa il territorio; dall’altro la forza delle idee e della progettualità che fa leva su una campionatura politica ampia e costituente.

E' mancato il confronto

In qualunque caso si tratterà di una novità assoluta. Probabilmente quello che è mancato, soprattutto in questi ultimi giorni di campagna elettorale, è stato il confronto sui programmi, quelli che poi dovrebbero essere il “sale” della scelta elettorale. Non c’è stata la possibilità di vedere in campo i due concorrenti allo scranno più alto del Palazzo di Città in un contraddittorio che mettesse a nudo punti deboli e punti di forza dei due programmi elettorali. A dire il vero e per onore di cronaca, l’unico a chiedere in modo insistente anche attraverso una campagna outdoor il confronto al suo competitor è stato Giuseppe Graziano, ricevendo, al contrario, il silenzio di Flavio Stasi.

Insomma, si andrà a votare un po’ alla cieca e comunque non dopo un lungo, persistente e permeante tour elettorale che ha visto Stasi e Graziano battere, palmo a palmo, il grande territorio del nuovo comune: da Apollinara a Pantano Martucci, da Simonetta a Lido Sant’Angelo.

Intanto, dopo quasi quindici giorni dal voto la Commissione elettorale comunale, poche ore fa, ha chiuso il quadro delle preferenze per tutte le liste in campo. Un lavoro che solo oggi da la possibilità concreta di dare una proiezione su quello che sarà il prossimo Consiglio comunale di Corigliano-Rossano sul quale diamo una proiezione (grazie al supporto del centro di elaborazione dati Caranto che ha elaborato la tabella applicando il metodo D’Hondt sul riparto dei seggi).

Consiglio comunale nel caso in cui vincesse Flavio Stasi

Maggioranza - Corigliano-Rossano Pulita (5 consiglieri): Pietro Mingrone (533), Alessia Alboresi (482), Tatiana Novello (361), Domenico Rotondo (319), Liliana Zangaro (318); Uniti per Stasi Sindaco (4 consiglieri): Salvatore Tavernise (835), Achiropita Titti Scorza (347), Piersalvino De Gaetano (282), Biagio Frasca (191); Corigliano-Rossano Domani (3 consiglieri): Mattia Salimbeni (472), Claudio Vincenzo Malavolta (367), Antonio Cassano (328); Corigliano-Rossano Futura (3 consiglieri): Marinella Grillo (843), Maria Salimbeni (311), Cesare Sapia (246)

Minoranza - Gino Promenzio (prende l’ultimo seggio spettante alla Lista Città Positiva); Gente di Mare (1 consigliere): Francesco Madeo (579); Fiori d’Arancio (1 consigliere): Rosellina Madeo (691); Democratici Corigliano-Rossano (1 consigliere): Aldo Zagarese (729); Giuseppe Graziano (prende l’ultimo seggio spettante a Fratelli d’Italia); Il Coraggio di Cambiare (2 consiglieri): Adele Olivo (603), Vincenzo Scarcello (533); Lega Salvini (1 consigliere): Costantino Baffa (446); Graziano Sindaco (1 consigliere): Gennaro Scorza (343)

Consiglio comunale nel caso in cui vincesse Giuseppe Graziano

Maggioranza – Il Coraggio di Cambiare l’Italia (5 consiglieri): Adele Olivo (603), Vincenzo Scarcello (533), Serafina Pittore (523), Antonio Barone (512), Franca Cicero (421); Alternativa democratica (1 consigliere): Marco Graziano; Coro di Moderati (1 consigliere): Grazia Vulcano (322); Direzione Corigliano-Rossano (1 consigliere): Piero Lucisano; Fratelli d’Italia (2 consiglieri): Raffaele Vulcano (437), Giovanni Vergadoro (327); Insieme (1 consigliere): Marta Pellegrino (364); Lega Salvini (2 consiglieri): Costantino Baffa (446), Gabriela Ioana Bothar (348); Graziano Sindaco (2 consiglieri): Gennaro Scorza (343), Giovanni Pisani (312)

Minoranza– Gino Promenzio (prende l’ultimo seggio spettante a Città Nuova); Gente di Mare (1 consigliere): Francesco Madeo (579), Fiori d’Arancio (1 consigliere): Rosellina Madeo (691); Democratici Corigliano-Rossano (1 consigliere): Aldo Zagarese (729); Città positiva (1 consigliere): Carlo Castrovillari (449); Flavio Stasi (prende l’ultimo seggio spettante a Corigliano-Rossano Futura); Uniti per Stasi Sindaco (1 consigliere): Salvatore Tavernise (835); Corigliano-Rossano Domani: Mattia Salimbeni (472); Corigliano-Rossano Pulita (1 consigliere): Pietro Mingrone (533).

Qualche curiosità a riguardo: nel caso in cui lo sfidante Flavio Stasi dovesse perdere la competizione del ballottaggio, comprometterebbe l’elezione di Marinella Grillo, candidata nella lista Corigliano-Rossano Futura che con i suoi 843 voti è al momento la candidata con il più alto numero di preferenze. Il suo posto, infatti, sarebbe occupato proprio da Stasi che prenderebbe l’ultimo seggio spettante alla sua coalizione. Viceversa, nel caso in cui vincesse Graziano, la coalizione di Gino Promenzio, il terzo sfidante uscito sconfitto (seppur di poco) dal primo turno elettorale non dopo aver ottenuto, però, grandi consensi, acquisirebbe un rappresentante in più per via della ripartizione dei seggi.

