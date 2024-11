Al nuovo comune l’ennesimo funzionario che coadiuverà lo staff nel lavoro di riorganizzazione amministrativa del municipio

Non c’è due… senza tre. Al nuovo comune Corigliano-Rossano arriva l’ennesimo sub-commissario che coadiuverà lo staff commissariale nel lavoro di riorganizzazione amministrativa del municipio.Si tratta di Donato Michele Lizzano, segretario generale in servizio presso il Comune di Rende. A nominarlo è stato il Prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao, su proposta del Commissario Prefettizio Domenico Bagnato.

Lizzano, segretario generale in servizio presso il comune di Rende, affiancherà la sub commissaria prefettizia con delega alla cultura, il viceprefettovicario Emanuela Greco e il sub commissario Domenico Giordano con delega alle finanze. La squadra ora sembrerebbe ben fornita e composta per affrontare al meglio le sfide che attendo la Città, sia sul piano finanziario, con l’equiparazione dei bilanci, che sul piano prettamente amministrativo con la difficile riorganizzazione degli uffici.

Ci si attende ora – è questo quello che sperano i cittadini di Corigliano-Rossano, da Apollinara a Pantano Martucci – che si metta subito mano all’apparato dei servizi e all’ordinaria amministrazione, atteso che l’estate è alle porte e le spiagge sono ancora in pessime condizioni, così come il verde pubblico e i torrenti.