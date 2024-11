Il Movimento 5 stelle andrà da solo… anche a Corigliano-Rossano. Ci vorrà del tempo, ancora, per attuare la riforma tutta interna al movimento - che sta nella testa di Di Maio - sulla possibilità di concorrere in coalizione con altri movimenti/partiti. Sta di fatto che i pentastellati corissanesi che esprimono 4 parlamentari del territorio alle prossime comunali andranno in colitaria e con una lista in formato slim con 19 candidati al consiglio comunale a sostegno dell’aspirante sindaco Claudio Fiorentino. Ecco la lista:

MOVIMENTO CINQUE STELLE

ABBOSSIDA SALVATORE

BIANCAVALLO ANGIOLINA

CAVALLO GIULIO

CIRULLO CARMELA

CUTRÌ MARTINA

DI VICO DENISE

ELIA FRANCESCO

FALSETTA GIOVANNI GIUSEPPE

FILIPPELLI FRANCESCO

LAURIA GIUSEPPINA ANNA

LE PERA FRANCESCHINA

LORIA SERAFINA PIERINA

LUZZI IMMACOLATA

MARRAZZO GIUSEPPE

RAPANI MARIA

SCALESE ALESSANDRO

SICILIANO VINCENZINA

SPOSATO MAURIZIO

ZAMPINO GIOVANNI BATTISTA