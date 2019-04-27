La voce politica del movimentista Flavio Stasi, alle prossime elezioni comunali di Corigliano-Rossano, sarà composta da cinque liste: Corigliano-Rossano Pulita, Uniti per Stasi Sindaco, Corigliano-Rossano Domani, Corigliano-Rossano Futura e Città in Comune. La coalizione che si stringe sotto lo slogan "Direzione Corigliano-Rossano" è composta da 116 candidati. Ecco le liste:

 

CORIGLIANO ROSSANO PULITA

ALESSIA ALBORESI

FRANCESCO ALOE

GIANBATTISTA AMORUSO

ALFONSO ARCOVIO

GIUSEPPE BIONDINO

MARIOLINA CACCIOLA

GERARDO CERASOLI

FRANCESCA CHERUBINI DELLA BEBÈ

VITTORIO DE LUCA

GIUSEPPE DI VICO

DOMENICO FORTINO

ANNAMARIA GRILLO

GIUSEPPE LE FOSSE

PIETRO MINGRONE

ISABELLA MONACO

TATIANA NOVELLO

DOMENICO ROTONDO

FRANCESCO SAPIA

ANTONELLA SCINO

GEMMA TAVERNISE

DANIELE TORCHIARO

PASQUALE VIRARDI

GIANMATTEO VULCANO

LILIANA ZANGARO

 

UNITI PER STASI SINDACO

ABBRUZZESE ALESSIO

GIOVANNI ALOE

GIOVANNI BIANCO

MANUELA BUONTEMPO

FRANCESCO CALABRÒ

ANGELO COSTANTINO 

PIERSALVINO DEGAETANO

ROSA DE LIO

DOMENICO DE VINCENTI

GIUSEPPE FORCINITI

BIAGIO FRASCA

ANTONELLA IACINO

SONIA IERONE

EGIDIO NOCELLA

DOMENICO PIRILLO

EMANUELE RITACCO

RITA VALENTINA ROMANO

ACHIROPITA SCORZA DETTA TITTI

IDA TASSITANI

SALVATORE TAVERNISE

ANNA MARIA TURANO

ANDREA URSO

DAMIANO VITERRITI

ANNA ZANGARO

 

CORIGLIANO ROSSANO DOMANI

CLAUDIO VINCENZO MALAVOLTA

GIORGIO AMATO

MARIA TERESA BARLETTA

ANTONIO CASSANO

ANGELA BRIGIDA D'AMORE

CARLO DE ROSIS

TERESA DE SIMONE

MARTA GACCIONE

ROCCO LEONARDO GAMMETTA

CARMELA GODINO

MERYEM HANOUNI

FRANCESCO LE VOCI

MARIA MALAGRINÒ

ROSA ASSUNTA MATTEO

ALESSANDRA MODESTO

GAETANO MONTE DETTO NINO

SANDRA PARRILLA

SALVATORE PIRRO

LIVIA RIZZUTO

 MATTIA SALIMBENI

ADELINA SMURRA

LUCIA LUANA SOLETI

DAMIANO SOSTO

FRANCO LUIGI SUMA

 

CORIGLIANO ROSSANO FUTURA

MARINELLA GRILLO

PINO LE FOSSE

PASQUALE AVENA

PIETRO BOSCO

ANTONIO CALABRÒ

CHRISTIAN CAMPANA

MARCELLO CAMPANA

ACHIROPITA CAPOVERDE

MASSIMO CAVALLO

ANTONIO AURELIO CESARIO

MARIO DONNICI

SONIA GRADILONE

MELANIA LUBERTO

LUIGI IACINO

MARIA SALIMBENI

FLAVIO PACENZA

GIUSEPPE PARISE

EMANUELA PARRILLA

GIUSEPPE PUGLIESE

MARISA RUFFO

FRANCA RUSSO

ROSA SANTELLO

CESARE SAPIA

ALFONSO VULCANO

 

CITTÀ IN COMUNE

GIUSEPPE ACCROGLIANÒ

GIUSEPPE CAMPANA

CATALDO CARROZZA

ANNA FORCINITI

LUIGINA GALLO DETTA GINA

ANTONIO GIGLIO

PATRIZIA GIGLIO

CARLO GRECO

FRANCESCO MORELLI

ALFONSO PALERMO

GIOVANNI PANETTIERE

LETIZIA PARRILLA

IDA PELLEGRINO

ANTONIO ROMANO

GIUSY ELISA ROMANO

ROSARIA PIGNATARO

MARIA SIMERI

NATALE RUFFO

DAMIANO COSIMO VEDRUCCIO

ROSA SAPIA