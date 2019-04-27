Sono 116 i candidati che sostengono il candidato sindaco ambientalista e movimentista
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La voce politica del movimentista Flavio Stasi, alle prossime elezioni comunali di Corigliano-Rossano, sarà composta da cinque liste: Corigliano-Rossano Pulita, Uniti per Stasi Sindaco, Corigliano-Rossano Domani, Corigliano-Rossano Futura e Città in Comune. La coalizione che si stringe sotto lo slogan "Direzione Corigliano-Rossano" è composta da 116 candidati. Ecco le liste:
CORIGLIANO ROSSANO PULITA
ALESSIA ALBORESI
FRANCESCO ALOE
GIANBATTISTA AMORUSO
ALFONSO ARCOVIO
GIUSEPPE BIONDINO
MARIOLINA CACCIOLA
GERARDO CERASOLI
FRANCESCA CHERUBINI DELLA BEBÈ
VITTORIO DE LUCA
GIUSEPPE DI VICO
DOMENICO FORTINO
ANNAMARIA GRILLO
GIUSEPPE LE FOSSE
PIETRO MINGRONE
ISABELLA MONACO
TATIANA NOVELLO
DOMENICO ROTONDO
FRANCESCO SAPIA
ANTONELLA SCINO
GEMMA TAVERNISE
DANIELE TORCHIARO
PASQUALE VIRARDI
GIANMATTEO VULCANO
LILIANA ZANGARO
UNITI PER STASI SINDACO
ABBRUZZESE ALESSIO
GIOVANNI ALOE
GIOVANNI BIANCO
MANUELA BUONTEMPO
FRANCESCO CALABRÒ
ANGELO COSTANTINO
PIERSALVINO DEGAETANO
ROSA DE LIO
DOMENICO DE VINCENTI
GIUSEPPE FORCINITI
BIAGIO FRASCA
ANTONELLA IACINO
SONIA IERONE
EGIDIO NOCELLA
DOMENICO PIRILLO
EMANUELE RITACCO
RITA VALENTINA ROMANO
ACHIROPITA SCORZA DETTA TITTI
IDA TASSITANI
SALVATORE TAVERNISE
ANNA MARIA TURANO
ANDREA URSO
DAMIANO VITERRITI
ANNA ZANGARO
CORIGLIANO ROSSANO DOMANI
CLAUDIO VINCENZO MALAVOLTA
GIORGIO AMATO
MARIA TERESA BARLETTA
ANTONIO CASSANO
ANGELA BRIGIDA D'AMORE
CARLO DE ROSIS
TERESA DE SIMONE
MARTA GACCIONE
ROCCO LEONARDO GAMMETTA
CARMELA GODINO
MERYEM HANOUNI
FRANCESCO LE VOCI
MARIA MALAGRINÒ
ROSA ASSUNTA MATTEO
ALESSANDRA MODESTO
GAETANO MONTE DETTO NINO
SANDRA PARRILLA
SALVATORE PIRRO
LIVIA RIZZUTO
MATTIA SALIMBENI
ADELINA SMURRA
LUCIA LUANA SOLETI
DAMIANO SOSTO
FRANCO LUIGI SUMA
CORIGLIANO ROSSANO FUTURA
MARINELLA GRILLO
PINO LE FOSSE
PASQUALE AVENA
PIETRO BOSCO
ANTONIO CALABRÒ
CHRISTIAN CAMPANA
MARCELLO CAMPANA
ACHIROPITA CAPOVERDE
MASSIMO CAVALLO
ANTONIO AURELIO CESARIO
MARIO DONNICI
SONIA GRADILONE
MELANIA LUBERTO
LUIGI IACINO
MARIA SALIMBENI
FLAVIO PACENZA
GIUSEPPE PARISE
EMANUELA PARRILLA
GIUSEPPE PUGLIESE
MARISA RUFFO
FRANCA RUSSO
ROSA SANTELLO
CESARE SAPIA
ALFONSO VULCANO
CITTÀ IN COMUNE
GIUSEPPE ACCROGLIANÒ
GIUSEPPE CAMPANA
CATALDO CARROZZA
ANNA FORCINITI
LUIGINA GALLO DETTA GINA
ANTONIO GIGLIO
PATRIZIA GIGLIO
CARLO GRECO
FRANCESCO MORELLI
ALFONSO PALERMO
GIOVANNI PANETTIERE
LETIZIA PARRILLA
IDA PELLEGRINO
ANTONIO ROMANO
GIUSY ELISA ROMANO
ROSARIA PIGNATARO
MARIA SIMERI
NATALE RUFFO
DAMIANO COSIMO VEDRUCCIO
ROSA SAPIA