Sarà Claudio Fiorentino, 33enne pubblicitario nativo del centro urbano di Corigliano, il prossimo candidato sindaco del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Corigliano-Rossano. Il giovane attivista, con 43 voti, è risultato il più votato dalle "comunarie" del meetup cittadino, tenutesi oggi nella sede ausonica. Dall'altra parte, l'unico competitor era Mauro Sperandeo, 65enne ingegnere (nativo di Rossano) che si è fermato a sole 31 preferenze. Ieri sera, invece, nel momento della cosiddetta prova della "graticola" ha dato forfait il terzo candidato, Giulio Cavallo, dapprima dato in pole per la candidatura.

Da domani, dunque, con la fumata bianca sul candidato sindaco, che in realtà nessuno si aspettava così presto, il M5S sarà a lavoro per disegnare il programma elettorale ma soprattutto per aggregare quanti più simpatizzanti possibili attorno al progetto politico pentastellato