Corigliano-Rossano si trova oggi di fronte a una sfida significativa: sviluppare un turismo che sia davvero sostenibile e integrato con il territorio. Per farlo, è necessario un intervento coordinato che metta mano al Piano Strutturale Associato e al Piano Spiaggia Unificato degli ex comuni di Corigliano e Rossano. Tuttavia, la delega al turismo rischia di perdere il suo reale potenziale se non si accompagna a un dialogo stretto con altre deleghe strategiche come l’urbanistica, la cultura, i lavori pubblici e il bilancio.

Il turismo non può essere considerato un settore isolato. Se lo si limita all’organizzazione di eventi culturali e spettacoli, si perde di vista il suo vero obiettivo: promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio in maniera strutturale. La delega al turismo, infatti, deve camminare di pari passo con l’urbanistica, che gioca un ruolo fondamentale nella pianificazione e nella gestione del territorio. In questo senso, il Piano Strutturale Associato e il Piano Spiaggia Unificato diventano strumenti indispensabili per garantire una crescita ordinata e sostenibile del settore turistico.

L’importanza del Piano Strutturale Associato

Il Piano Strutturale Associato (PSA) è uno strumento chiave per la pianificazione urbanistica e territoriale. Esso definisce le linee guida per lo sviluppo del territorio, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale, delle infrastrutture e dei servizi. Per Corigliano Rossano, il Psa rappresenta un’opportunità per mettere ordine e creare le basi per uno sviluppo turistico che sia realmente sostenibile e integrato. Senza un piano strutturale ben definito, il rischio è di procedere in maniera disorganizzata, con interventi scollegati tra loro che non valorizzano adeguatamente le potenzialità del territorio.

In questo contesto, abbiamo intervistato l’assessore al turismo del comune di Corigliano-Rossano, Costantino Argentino, che ha evidenziato l’importanza di un’azione coordinata tra le varie deleghe: «Indubbiamente, come tutte le deleghe, quella al turismo ha bisogno della cooperazione di tutti i settori. È indubbio che senza una programmazione strutturale, quelle che sono le programmazioni più importanti, il turismo fa fatica. Quindi la cooperazione e la collaborazione tra i vari uffici e anche tra i vari assessori è sempre in atto affinché si possano mettere a fuoco quelli che sono gli strumenti opportuni per poter dare una crescita sempre maggiore».

Il Piano Spiaggia Unificato: un’opportunità da cogliere

Un altro aspetto cruciale per lo sviluppo turistico di Corigliano-Rossano è il Piano Spiaggia Unificato. Con una costa che rappresenta uno dei principali attrattori turistici della zona, è fondamentale che vi sia una pianificazione coordinata e unificata tra gli ex comuni di Corigliano e Rossano. Questo piano non solo deve garantire una fruizione ottimale delle spiagge, ma anche promuovere una gestione sostenibile delle risorse naturali e delle infrastrutture.

Argentino, a questo proposito, ha sottolineato: «Un piano spiaggia che dobbiamo mettere in campo nel migliore dei modi affinché ci sia anche una promozione del territorio, una promozione delle spiagge, una promozione della costa ancora più importante. Le pressioni ci sono, ma sono quelle normali, necessarie per lavorare meglio».

Non è possibile parlare di turismo senza considerare il suo impatto su altri settori fondamentali come la cultura e i lavori pubblici. La valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Corigliano Rossano, infatti, passa attraverso un’azione coordinata che coinvolga tutti gli attori in campo. Le infrastrutture, i trasporti, la manutenzione del territorio e la promozione culturale sono aspetti che devono essere integrati in una visione comune, che miri a trasformare Corigliano Rossano in una destinazione turistica di eccellenza. Per evitare che la delega al turismo si riduca a una semplice gestione di eventi, è necessario un impegno congiunto e coordinato tra i vari settori dell’amministrazione comunale. Solo attraverso una pianificazione strutturale e una gestione integrata delle risorse, Corigliano-Rossano potrà davvero sviluppare un turismo sostenibile e competitivo, in grado di valorizzare al meglio le sue straordinarie potenzialità.