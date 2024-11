Flavio Stasi si avvia ad essere proclamato il primo sindaco della nuova terza Città della Calabria, Corigliano-Rossano. Nonostante lo spoglio delle schede elettorali del ballottaggio sia iniziato da appena un’ora e i risultati siano ancora parziali, Stasi può vantare percentuali bulgare, con oltre il 70 % dei consensi. Sotto il 30%, invece, Giuseppe Graziano. Bassa comunque l’affluenza definitiva, ferma al 46,77% (al primo turno è stata il 62,36%).

Consiglio comunale nel caso in cui vincesse Flavio Stasi

Maggioranza - Corigliano-Rossano Pulita (5 consiglieri): Pietro Mingrone (533), Alessia Alboresi (482), Tatiana Novello (361), Domenico Rotondo (319), Liliana Zangaro (318); Uniti per Stasi Sindaco (4 consiglieri): Salvatore Tavernise (835), Achiropita Titti Scorza (347), Piersalvino De Gaetano (282), Biagio Frasca (191); Corigliano-Rossano Domani (3 consiglieri): Mattia Salimbeni (472), Claudio Vincenzo Malavolta (367), Antonio Cassano (328); Corigliano-Rossano Futura (3 consiglieri): Marinella Grillo (843), Maria Salimbeni (311), Cesare Sapia (246)

Minoranza - Gino Promenzio (prende l’ultimo seggio spettante alla Lista Città Positiva); Gente di Mare (1 consigliere): Francesco Madeo (579); Fiori d’Arancio (1 consigliere): Rosellina Madeo (691); Democratici Corigliano-Rossano (1 consigliere): Aldo Zagarese (729); Giuseppe Graziano (prende l’ultimo seggio spettante a Fratelli d’Italia); Il Coraggio di Cambiare (2 consiglieri): Adele Olivo (603), Vincenzo Scarcello (533); Lega Salvini (1 consigliere): Costantino Baffa (446); Graziano Sindaco (1 consigliere): Gennaro Scorza (343)

Consiglio comunale nel caso in cui vincesse Giuseppe Graziano

Maggioranza – Il Coraggio di Cambiare l’Italia (5 consiglieri): Adele Olivo (603), Vincenzo Scarcello (533), Serafina Pittore (523), Antonio Barone (512), Franca Cicero (421); Alternativa democratica (1 consigliere): Marco Graziano; Coro di Moderati (1 consigliere): Grazia Vulcano (322); Direzione Corigliano-Rossano (1 consigliere): Piero Lucisano; Fratelli d’Italia (2 consiglieri): Raffaele Vulcano (437), Giovanni Vergadoro (327); Insieme (1 consigliere): Marta Pellegrino (364); Lega Salvini (2 consiglieri): Costantino Baffa (446), Gabriela Ioana Bothar (348); Graziano Sindaco (2 consiglieri): Gennaro Scorza (343), Giovanni Pisani (312)

Minoranza– Gino Promenzio (prende l’ultimo seggio spettante a Città Nuova); Gente di Mare (1 consigliere): Francesco Madeo (579), Fiori d’Arancio (1 consigliere): Rosellina Madeo (691); Democratici Corigliano-Rossano (1 consigliere): Aldo Zagarese (729); Città positiva (1 consigliere): Carlo Castrovillari (449); Flavio Stasi (prende l’ultimo seggio spettante a Corigliano-Rossano Futura); Uniti per Stasi Sindaco (1 consigliere): Salvatore Tavernise (835); Corigliano-Rossano Domani: Mattia Salimbeni (472); Corigliano-Rossano Pulita (1 consigliere): Pietro Mingrone (533).

Qualche curiosità a riguardo: nel caso in cui lo sfidante Flavio Stasi dovesse perdere la competizione del ballottaggio, comprometterebbe l’elezione di Marinella Grillo, candidata nella lista Corigliano-Rossano Futura che con i suoi 843 voti è al momento la candidata con il più alto numero di preferenze. Il suo posto, infatti, sarebbe occupato proprio da Stasi che prenderebbe l’ultimo seggio spettante alla sua coalizione. Viceversa, nel caso in cui vincesse Graziano, la coalizione di Gino Promenzio, il terzo sfidante uscito sconfitto (seppur di poco) dal primo turno elettorale non dopo aver ottenuto, però, grandi consensi, acquisirebbe un rappresentante in più per via della ripartizione dei seggi.

LEGGI ANCHE: Corigliano-Rossano, l’appello ai candidati: «Diteci chi saranno gli assessori»

Corigliano Rossano: ballottaggio tra Stasi e Graziano

Elezioni Corigliano-Rossano: Stasi in testa, segue Graziano: è ballottaggio

Primo election-day per Corigliano-Rossano: numeri e curiosità dalla giornata del voto