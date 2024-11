La Lega Calabria e il Coordinamento degli Enti Locali, per tramite dell’assessore Spirli, dopo essersi confrontata con le associazioni di categoria ha presentato una proposta di ordinanza alla presidente della Regione Calabria per una Fase 2 relativa al commercio e all’artigianato, oltre che per i lavori di edilizia pubblica.

«La ripartenza limitata nella nostra proposta, - si legge in una nota - è strutturata in due fasi: una fase di riapertura limitata per il 27 aprile, e una successiva fase, più allargata, per il 4 maggio.

La proposta

Dal 27 Aprile - Fase 2 "soft"