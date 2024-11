Lettera aperta del già candidato consigliere alla Regione alla presidente Jole Santelli

*Antonio Lo Schiavo









Egr. Presidente ,

l’emergenza epidemiologica da covid 19 sta producendo gravissimi effetti negativi sul tessuto economico nazionale e regionale .

Dopo le utili misure che il Governo nazionale ha annunciato di volere mettere in in campo per la cassa integrazione in deroga, includendo gli studi professionali, misura che ovviamente dovrà essere estesa a tutto il territorio nazionale, si chiede che anche la Regione Calabria dia un concreto aiuto al lavoro autonomo e ai liberi professionisti iscritti alle casse private di previdenza.

La regione Calabria può svolgere un ruolo attivo di aiuto ai liberi professionisti, che nella maggior parte dei casi esercitano in questa Regione la libera professione in forma individuale, valutando anche l’opportunità di utilizzare i fondi strutturali europei .

Gli aiuti potranno dirigersi verso un contributo a sostegno del reddito, anche attraverso forme di garanzia a prestiti e finanziamenti, ma potranno anche essere diretti a forme di investimenti per l’ammodernamento degli studi professionali e per agevolare lo Smart working .

Egr. Presidente, nomini al più presto un assessore regionale competente in materia con il quale le associazioni di categoria, i lavoratori autonomi, i sindacati possano da subito confrontarsi su come salvare i piccoli professionisti calabresi .







