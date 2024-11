«Ringrazio il viceministro Pierpaolo Sileri per la visita in Calabria in questo delicato momento».

È quanto dichiara Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, a margine dell’incontro tenutosi stamani presso la Cittadella regionale alla quale ha partecipato anche il commissario ad acta, Saverio Cotticelli.

«Una visita – spiega la governatrice – che è servita a fare il punto sull’emergenza sanitaria che la nostra regione sta vivendo».

«Vicinanza alla Calabria»

«Sileri – continua Santelli – si è detto soddisfatto di quanto si sta facendo al “Pugliese-Ciaccio”, dove si è recato personalmente, e di quanto emerso dall’incontro con i commissari delle Asp e delle Ao. Particolare apprezzamento è stato espresso anche per il clima di collaborazione e di squadra che ha riscontrato in Regione in merito a questo delicato tema».

«Il viceministro Sileri – conclude la presidente calabrese – ha poi assicurato vicinanza da parte del governo al nostro territorio affinché, grazie al contributo di tutte le istituzioni, si possa affrontare al meglio questo momento di emergenza».