Definito l'atto di partenariato per l'impiego delle risorse dell'Agenda Urbana. In programma anche nuovi sistemi di illuminazione

La giunta di Palazzo dei Bruzi ha deciso di destinare buona parte dei 18 milioni di euro dei fondi dell’Agenda Urbana 2014-2020, ad interventi specifici per il centro storico, di carattere infrastrutturale e immateriale. L’esecutivo, presieduto dal sindaco Mario Occhiuto, ha approvato l’atto relativo alla costituzione del partenariato per la definizione e l’attuazione dell’importante misura e che sarà adesso sottoposto alla verifica regionale per la politica di coerenza delle proposte strategiche.

Il partenariato è costituito da una serie di soggetti, istituzionali e non, con cui la strategia sarà partecipata e condivisa. Tra i diversi progetti messi in campo dall’amministrazione di Cosenza – informa un comunicato – compaiono il recupero funzionale, riuso e allestimento di spazi che diventino incubatori di idee, laboratori creativi, luoghi espositivi, co-working, co-living e impresa abitativa nel suo complesso; progetti pilota e laboratori urbani di innovazione sociale; sistemi di illuminazione per il risparmio energetico, infrastrutture per i servizi di Smart City, reti wi-fi urbane.