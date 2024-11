Si tratta di Francesco De Cicco, già assessore nella precedente consiliatura. Dovrebbe subentrare a Vittorio Sgarbi

Sarà ufficializzato nelle prossime ore l'ingresso di Francesco De Cicco nell'esecutivo di Palazzo dei Bruzi. De Cicco aveva già ricoperto il ruolo di assessore nella precedente consiliatura. Dovrebbe subentrare in giunta al posto di Vittorio Sgarbi.

Non ci saranno altre variazioni, almeno per il momento. Sembra infatti tramontata l'ipotesi di una nomina per Michelangelo Spataro. Se ne riparlerà tra qualche mese: in estate il quadro politico probabilmente sarà più chiaro e l'eventuale rimpasto potrebbe assumere maggiore consistenza.

Salvatore Bruno