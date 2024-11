Ha preso il via intorno alle 12,30 il consiglio comunale di Cosenza chiamato ad adottare la delibera di dissesto. Clima infuocato in aula per la presenza, tra i banchi del pubblico, di un gruppo di oppositori, esponenti del Movimento Cinquestelle e di alcune associazioni e comitati cittadini che chiedono a gran voce la chiusura anticipata dell'esperienza amministrativa. 20 i membri presenti, oltre al presidente dell’Assise Pierluigi Caputo, ed al sindaco Mario Occhiuto. Pienamente garantito quindi, il numero legale. Tra i banchi siedono Gisberto Spadafora, Anna Rugiero, Piercarlo Chiappetta, Gaetano Cairo, Luca Gervasi, Fabio Falcone, Antonio Ruffolo, Annalisa Apicella, Giuseppe d’Ippolito, Maria Teresa De Marco, Alessandra De Rosa, Vincenzo Granata, Carmelo Salerno e Andrea Falbo; e poi i piattaformisti Francesco Cito, Marco Ambrogio e Pasquale Sconosciuto; Francesco Spadafora, Luca Morrone e Massimo Lo Gullo.