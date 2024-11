Sfide a tre nel capoluogo bruzio e nella città dei tre colli. Confronto a due, invece, per la guida dell'ente nell'area pitagorica

VIBO VALENTIA – Cosenza, Catanzaro e Crotone. Dopo la prima calabrese, andata in scena a Vibo, adesso tocca agli altri tre capoluoghi definire gli assetti dei nuovi enti territoriali di secondo livello. Ad andare alle urne saranno solo i sindaci ed i consiglieri comunali delle amministrazioni locali. A Cosenza lo scontro è a tre: in lizza i sindaci del capoluogo, della vicina Rende e di Cassano Ionio. Mario Occhiuto in campo per Forza Italia, Marcello Manna per il Nuovo Centrodestra e Gianni Papasso per il centrosinistra. Sfida a tre anche a Catanzaro tra Enzo Bruno che guida la lista del centrosinistra, Tommaso Brutto leader del centrodestra e l’indipendente Leonardo Procopio. A Crotone, invece, il confronto è a due. Da una parte il sindaco del capoluogo pitagorico, Peppino Vallone, in corsa per il centrosinistra ed il sindaco di Cirò marina, Roberto Siciliani a capo della coalizione di centrodestra. (rc)