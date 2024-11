Ermanno Cennamo è il nuovo capogruppo di Provincia democratica nel consiglio provinciale di Cosenza, nominato all’unanimità, alla presenza del presidente Franco Iacucci, dai consiglieri Graziano Di Natale, Francesco Gervasi, Felice D’Alessandro e Ferdinando Nociti. Nei prossimi giorni si riunirà la Conferenza dei capigruppo per la nomina delle sei Commissioni provinciali. «Auguro un buon lavoro ad Ermanno Cennamo – si legge in una nota del presidente Iacucci - Si riparte dai territori. Il Partito Democratico, soprattutto in questa controversa fase politica, deve dare un segnale all’esterno. Bisogna lavorare insieme. Fare politica – ha aggiunto - vuol dire incontrarsi, discutere, fare proposte. E, soprattutto in questo momento, il Partito deve interloquire con il Governo nazionale e portare avanti le rivendicazioni della Provincia di Cosenza».