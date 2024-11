Anche se il mandato scadrà tra un anno, per il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, la fine potrebbe arrivare prima del previsto. Centrosinistra e i Gentile insieme per riprendere il governo della città

Cosenza – Si terrà domani a Cosenza una iniziativa dal titolo “ Dalle regionali una forte domanda di cambiamento” all’incontro interverranno i consiglieri regionali del Pd e i capi gruppo del centrosinistra al consiglio comunale. Già dal titolo della manifestazione si può ben capire l’aria che tira nella città bruzia. Il centrosinistra e i fratelli Gentile, infatti, sentono vicine le amministrative del prossimo anno e si preparano alla riconquista della città. In molti dicono che la carica di Occhiuto potrebbe finire prima. Ncd, è da tempo che chiede le dimissioni del Sindaco dichiarando che le nomine di Occhiuto alla Provincia sono illegittime “ è necessario – ha dichiarato il gruppo del Pse in consiglio comunale - che le forze politiche che non sono coinvolte in questo indecente valzer di poltrone assumano una forte iniziativa per mettere fine a questa sorta di Monopoli in cui si inseriscono e si spostano ruoli e responsabilità con il solo e unico fine di mantenere in vita una maggioranza che nei fatti già non c'è più”.