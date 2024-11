Il ministro per il Sud e la Coesione sociale Giuseppe Provenzano, sarà a Cosenza domani 9 dicembre, nel salone consiliare della Provincia dove insieme al Presidente dell’Ente Franco Iacucci, incontrerà i sindaci, le forze sociali e produttive del territorio nell’ambito di una iniziativa dal titolo Sud, scommessa nazionale. I contratti Istituzionali di Sviluppo: opportunità di crescita. L’appuntamento è programmato per le ore 11.

Maggiori riserse per le amministrazioni locali

«Mentre si discute di Regionalismo differenziato, si allarga il gap occupazionale tra Nord e Sud. Siamo pronti ad accettare questa sfida ma dobbiamo farlo con consapevolezza, eliminando tutte le zavorre che frenano la crescita del Mezzogiorno – ha affermato Iacucci nel presentare la manifestazione - Gli Enti devono essere messi in condizione di garantire i servizi cui sono stati chiamati, altrimenti viene a mancare la credibilità dello Stato. Le risorse sono insufficienti e bisogna dare maggiore attenzione ai sindaci, diretti interlocutori dei cittadini. Ed ecco perché parleremo anche dei CIS, i Contratti Istituzionali di Sviluppo, strumenti contrattuali varati per consentire interventi ritenuti prioritari per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno».