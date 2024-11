Di Natale aggiunge: «Come detto al momento del mio insediamento, non ritengo di dover restare a guidare la Provincia di Cosenza un minuto in più rispetto a quanto la legge mi consente»

Il presidente facente funzioni della Provincia di Cosenza ha convocato i comizi elettorali per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia e per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 22,00 di domenica 29 gennaio 2017.

«Con Decreto n. 28 del 12 dicembre 2016 ho convocato le elezioni di secondo grado per il Presidente della Provincia e il rinnovo del Consiglio Provinciale. – scrive Di Natale in una nota - Come detto al momento del mio insediamento, non ritengo di dover restare a guidare la Provincia di Cosenza un minuto in più rispetto a quanto la legge mi consente. Pertanto, pur nell’incertezza della probabile incostituzionalità della Legge 56/2014, cosiddetta Legge Delrio, ho inteso ugualmente convocare i comizi elettorali per dare un segnale di rispetto delle istituzioni e delle leggi.