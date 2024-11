Formale richiesta avanzata dal capogruppo del Partito Democratico a Palazzo dei Bruzi per gettare luce sulla vicenda che ha interessato l'ex capo della segreteria

«Ho chiesto formalmente, stamane nella conferenza dei capigruppo, che il primo punto all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale sia l’audizione del sindaco Mario Occhiuto sul caso “Giuseppe Cirò”, denunciato dallo stesso primo cittadino di Cosenza pur essendo il suo più vicino uomo di fiducia e capo della sua segreteria politica a Palazzo dei bruzi. Ho inoltrato la richiesta al presidente del consiglio comunale di Cosenza, Pierluigi Caputo». Lo afferma in una nota il capogruppo del Partito Democratico a Palazzo dei Bruzi, Damiano Covelli.

«Il primo cittadino, se ne è in grado, deve allontanare qualsiasi ombra. Si tratta di una vicenda che non riguarda la sfera privata tra Cirò e Occhiuto, ma la condotta pubblica e amministrativa. I cittadini hanno il diritto si sapere e il sindaco di Cosenza non può più giocare la solita carta della “beata ignoranza” e dello “scaricabarile”. Occhiuto non poteva non sapere. Adesso venga e riferisca in consiglio».

s.b.