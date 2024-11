È terminato in questi giorni, nella struttura scolastica di Via Fausto Gullo, il riconteggio delle schede elettorali relative alla coalizione che sosteneva Franz Caruso. Erano tre e sono state determinanti per condurre l’avvocato penalista al ballottaggio. E quindi alla vittoria del secondo turno. Ecco i nuovi dati, quelli ufficiali che passeranno agli atti. Sugli eletti nessuna sorpresa, al massimo, rispetto a quelli iniziali, qualche voto di differenza che non cambia l’ordine delle cose.

Il riconteggio a Cosenza

Le novità, però, riguardano sei possibili nuovi consiglieri comunali che potrebbero entrare a Palazzo dei Bruzi a margine delle nomine degli assessori. Come spiegato ieri in un articolo dedicato, l’idea del sindaco di Cosenza è pescare nelle liste e premiare chi ha ottenuto più voti. In base a questo ragionamento in Giunta entrerebbero tre esponenti del Pd, due della lista Franz Caruso sindaco e uno del Psi.

Chi può entrare in Consiglio comunale a Cosenza

Nel Partito Democratico vivono ore di trepidante attesa Francesco Graziadio (171 preferenze), Aldo Trecroci (120) e Ludovica Scigliano (106). Stesso discorso, nella lista Franz Caruso sindaco, per Francesco Raffaele Fuorivia (158) e Alessandra Bresciani (128) che al momento resterebbero fuori. Nel PSI, infine, toccherebbe ad Antonello Costanzo (76).

Qui i voti ufficiali a margine del riconteggio dei voti delle liste a sostegno di Franz Caruso