Mario Occhiuto, sindaco uscente della città bruzia, vince al primo turno raggiungendo quasi il 60%. Sono 32 gli eletti al consiglio comunale di Cosenza. Ecco chi sono

Delineata la composizione del nuovo consiglio comunale di Cosenza. Sono 20 i consiglieri comunali appartenenti alle liste di Mario Occhiuto, 12 all'opposizione. Entrano nel consiglio comunale anche Carlo Guccione ed Enzo Paolini.

MAGGIORANZA

Quattro seggi spettano a Forza Italia:

Francesco Spadafora

Luca Gervasi

Michelangelo Spataro

Davide Bruno



Quattro a Mario Occhiuto sindaco

Pierluigi Caputo

Carmine Vizza

Loredana Pastore

Andrea Falbo

Cosenza positiva tre consiglieri:

Giuseppe d'Ippolito

Lino Di Nardo

Maria Teresa De Marco

Tre anche per Occhiuto bis:

Antonio Ruffolo

Alessandra De Rosa

Francesco Cito

Per Cosenza libera:

Francesco De Cicco



I Moderati per Cosenza:

Piercarlo Chiappetta



Cosenza Bellissima:

Fabio Falcone



Cosenza sempre più:

Sergio Del Giudice



Democrazia Mediterranea:

Vincenzo Granata

Cosenza in alto

Gaetano Cairo

MINORANZA

All'opposizione 12 consiglieri comunali eletti.



Tra questi anche Carlo Guccione ed Enzo Paolini.



Per il Pd:

Damiano Covelli

Biancamaria Rende

Alessandra Mauro

Uniti per la città:

Francesca Cassano



La Grande Cosenza:

Enrico Morcavallo



Adesso! Cosenza:

Marco Ambrogio

Partito socialista italiano:

Anna Fabiano



Prima Cosenza:

Luca Morrone

Per lo schieramento di Enzo Paolini entrano i consiglieri Francesca Malizia, per Cosenza popolare, e Giovanni Cipparrone per il Pse.