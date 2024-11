In attesa di conoscere le preferenze delle singole liste, abbiamo fatto i calcoli per entrambi i possibili esiti. Nessun rappresentante Cinquestelle a meno di eventuali apparentamenti

Al netto di eventuali errori di calcolo, ecco la composizione del consiglio comunale di Cosenza proposta in due versioni: la prima ipotizza il successo al ballottaggio del candidato di centrodestra Francesco Caruso, la seconda l’affermazione dell’esponente di centrosinistra Franz Caruso.

Cinquestelle fuori

La notizia è che in entrambi i casi, il Movimento Cinquestelle non prenderà alcun seggio. A meno di eventuali apparentamenti che tuttavia, al momento, non appaiono all’orizzonte. Il quadro è stato ricavato applicando il metodo D’Hondt previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 disciplinante l’attività degli enti locali, sulla base dei dati di lista ancora ufficiosi forniti dal Ministero dell'Interno e prevedendo poi il premio di maggioranza con relativa assegnazione alla coalizione vincente del 60 percento dei seggi disponibili, quindi di 20 seggi su 32.

Se vince Francesco Caruso

Se il nuovo sindaco sarà Francesco Caruso, l’assegnazione dei seggi dovrebbe essere la seguente:



Maggioranza

Fratelli d’Italia 6 seggi;

Occhiuto per Caruso 5 seggi;

Forza Cosenza 4 seggi;

Udc, Lega, Bella Cosenza, La Calabria che Vuoi, Coraggio Cosenza 1 seggio

Minoranza

Lista Franz Caruso Sindaco 3 seggi;

Partito Democratico 2 seggi;

Bianca Rende Sindaca, Lista De Cicco Sindaco e Cosenza Libera 1 seggio.



Inoltre saranno proclamati eletti i candidati sindaco perdenti Bianca Rende, Franz Caruso, Valerio Formisani e Francesco De Cicco.

Se vince Franz Caruso

Se il nuovo sindaco di Cosenza sarà invece l’esponente socialista, la composizione dell’assise dovrebbe essere questa:

Maggioranza

Lista Franz Caruso Sindaco 10 seggi;

Partito Democratico 8 seggi;

Psi 2 seggi

Minoranza

Fratelli d’Italia 3 seggi;

Forza Cosenza e Occhiuto per Caruso 2 seggi;

Bianca Rende Sindaca e De Cicco Sindaco 1 seggio.



Inoltre saranno proclamati eletti i candidati sindaco perdenti Bianca Rende, Francesco Caruso e Francesco De Cicco.