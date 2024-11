Saverio Greco, Giacomo Mancini e Sergio Nucci lavorano alla costruzione di una proposta programmatica condivisa in vista delle elezioni amministrative

Si va delineando a Cosenza una comune strategia politica tra Saverio Greco, Giacomo Mancini e Sergio Nucci, particolarmente attivi nella costruzione di una proposta programmatica ampia e condivisa da presentare ai cittadini nella prospettiva delle prossime elezioni amministrative.

Voto anticipato di un anno?

La scadenza naturale della consiliatura è fissata per la primavera del 2021, ma le ambizioni di Mario Occhiuto, proiettato verso la Regione, potrebbero anticipare di un anno la data del voto. Per questo Greco, Mancini e Nucci, animati dalla volontà di imprimere un cambio di passo alle scelte del Comune, stanno lavorando attivamente, più o meno sotto traccia, alla definizione di un contenitore politico in cui possano trovare spazio anche le tante associazioni, i comitati di quartiere, le organizzazioni civiche attive sul territorio e che hanno a cuore i problemi della comunità. Con queste diverse aggregazioni è stata già avviata una fase di collaborazione e di consultazione che sarà incrementata con l'attivazione di una piattaforma telematica utile a consentire ad ogni singolo soggetto, di partecipare ed essere protagonista del processo decisionale.

Progetto di centrosinistra

Secondo quanto si è appreso, la proposta progettuale sta maturando nell’ambito del centrosinistra. Saverio Greco, Giacomo Mancini e Sergio Nucci, sono infatti mossi anche dalla volontà di impedire gli errori del passato che hanno consegnato la città alla destra. Il contenitore, è quindi aperto a tutti coloro che abbiano la volontà di promuovere una linea alternativa a quella dettata dal sindaco uscente.