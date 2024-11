Gli uffici della Provincia di Cosenza da questa mattina alle 8 sono aperti per accogliere i delegati dei partiti politici incaricati di depositare la documentazione relativa alle liste dei candidati al consiglio provinciale, per il quale gli amministratori locali del territorio voteranno il prossimo 18 dicembre.

La corsa del centrosinistra

Secondo indiscrezioni, dovrebbero essere cinque le formazioni in campo. Per il centrosinistra si preannuncia una lista sotto il simbolo del Partito Democratico ed una seconda lista di coalizione, composta da esponenti delle varie sigle progressiste e riformiste già coinvolte anche nella sfida delle comunali vinte nel capoluogo bruzio.

Liste congiunte

Nel centrodestra ci sarà una lista congiunta di Forza Italia e Udc ed una seconda allestita insieme da Fratelli d’Italia e Lega. Infine presenterà una lista con ogni probabilità anche Italia del Meridione, il movimento guidato dall’ex consigliere regionale Orlandino Greco, oggi collocato su posizioni più vicine a quelle dell’attuale maggioranza al governo della Calabria.

A febbraio il nuovo presidente

Per presentare le liste c'è tempo oggi fino alle ore 20 e domani, domenica 28 novembre, fino alle ore 12. Dopo la riforma Delrio il Consiglio Provinciale è divenuto un organo eletto con il voto ponderato di sindaci e consiglieri comunali del territorio. Nel mese di febbraio, la data non è stata ancora ufficializzata, si voterà invece per il nuovo presidente. Sarà un voto anticipato determinato dall'elezione dell'attuale presidente Franco Iacucci a consigliere regionale: le due cariche non sono compatibili.